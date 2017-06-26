بالصور.. إقبال كبير على حدائق كفر الشيخ احتفالاً بالعيد

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت حدائق ومتنزهات كفر الشيخ، اليوم الاثنين، إقبالًا كبيرًا، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لقضاء الإجازة، في ظل وجود حراسات أمنية مشددة، للتصدي لأي ظاهرة مخالفة تعكر صفو احتفالات الأسر بعيد الفطر.

ومن خلال التواصل مع المواطنين، قالت زينات أبو المجد فرحات، ربة منزل، إنها وأفراد أسرتها، فضلوا قضاء أوقات التنزه ضمن احتفالاتهم بعيد الفطر، في حديقة الأسرة والطفولة، بمدينة دسوق، نظرًا للاستمتاع بجوها، والخدمات بها على أعلى مستوى، ولموقعها على نهر النيل، فرع رشيد.

وأكد أحمد مصطفى المتولي، موظف، أنه احتفل مع أسرته، في ثاني أيام العيد، بزيارة حديقة صنعاء، بمدينة كفر الشيخ، للاستمتاع بجوها، على الرغم من زحامها الشديد، لكونها من أكبر متنزهات المحافظة، علاوة على رغبة أبنائه وزوجته، بزيارة حديقة الحيوان.

وأشار مهند محمود، طالب جامعي، إلى أنه قرر ومعه عدد من زملائه من محافظات أخرى، بالتنزه ضمن احتفالهم بعيد الفطر المبارك، في ثاني أيامه، بقضاء فسح نيلية، من خلال استقلال القوارب الآلية بنهر النيل فرع رشيد، وكذا زيارة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وزيارة ضريحه.