أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. إقبال كبير على حدائق كفر الشيخ احتفالاً بالعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إقبال كبير على حدائق كفر الشيخ احتفالاً بالعيد

06:31 م الإثنين 26 يونيو 2017

  • عرض 12 صورة

    f8fb407a35.jpg

  • عرض 12 صورة

    7b2631f542.jpg

  • عرض 12 صورة

    0128b738c4.jpg

  • عرض 12 صورة

    6d2f67c1d9.jpg

  • عرض 12 صورة

    8ee6f8aea0.jpg

  • عرض 12 صورة

    70a44d253e.jpg

  • عرض 12 صورة

    60b6e17384.jpg

  • عرض 12 صورة

    8de1497902.jpg

  • عرض 12 صورة

    ebbbda643f.jpg

  • عرض 12 صورة

    5cefffb684.jpg

  • عرض 12 صورة

    cc12330e05.jpg

  • عرض 12 صورة

    8b85b5b33b.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. شواطئ الإسكندرية

الألبوم التالى

بالصور.. شواطئ الإسكندرية "كامل العدد" ثاني أيام العيد

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت حدائق ومتنزهات كفر الشيخ، اليوم الاثنين، إقبالًا كبيرًا، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لقضاء الإجازة، في ظل وجود حراسات أمنية مشددة، للتصدي لأي ظاهرة مخالفة تعكر صفو احتفالات الأسر بعيد الفطر.

ومن خلال التواصل مع المواطنين، قالت زينات أبو المجد فرحات، ربة منزل، إنها وأفراد أسرتها، فضلوا قضاء أوقات التنزه ضمن احتفالاتهم بعيد الفطر، في حديقة الأسرة والطفولة، بمدينة دسوق، نظرًا للاستمتاع بجوها، والخدمات بها على أعلى مستوى، ولموقعها على نهر النيل، فرع رشيد.

وأكد أحمد مصطفى المتولي، موظف، أنه احتفل مع أسرته، في ثاني أيام العيد، بزيارة حديقة صنعاء، بمدينة كفر الشيخ، للاستمتاع بجوها، على الرغم من زحامها الشديد، لكونها من أكبر متنزهات المحافظة، علاوة على رغبة أبنائه وزوجته، بزيارة حديقة الحيوان.

وأشار مهند محمود، طالب جامعي، إلى أنه قرر ومعه عدد من زملائه من محافظات أخرى، بالتنزه ضمن احتفالهم بعيد الفطر المبارك، في ثاني أيامه، بقضاء فسح نيلية، من خلال استقلال القوارب الآلية بنهر النيل فرع رشيد، وكذا زيارة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وزيارة ضريحه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. استمرار توافد

    بالصور.. استمرار توافد "الدقهلاوية" على المتنزهات.. وشرطة نسائية لردع

    أخبار
  • بالصور.. شواطئ الإسكندرية

    بالصور.. شواطئ الإسكندرية "كامل العدد" ثاني أيام العيد

    أخبار

  • "صحة الدقهلية": حملات مكثفة للمرور على المستشفيات.. وإحالة المتغيبين

    أخبار
  • ارتفاع نسبة الإشغال في

    ارتفاع نسبة الإشغال في "السخنة" ثاني أيام العيد

    أخبار

إعلان

fe016608f4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية