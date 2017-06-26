بالصور.. شواطئ الإسكندرية "كامل العدد" ثاني أيام العيد

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

واصل آلاف المواطنين من أهالي محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة لها التوافد إلى شواطئ وحدائق ومتنزهات المدينة الساحلية والساحل الشمالي، اليوم الاثنين، في ثاني أيام عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك وسط طقس حار نسبيًّا.

وتسببت موجة الحر التي تتعرض لها قلعة الشاطبي، في نزوح أعداد كبيرة من الزوار القادمين من مختلف محافظات الجمهورية، إلى شواطئ المدينة الممتدة من أبو قير وحتى العجمي، فيما تكرر المشهد في شواطئ الساحل الشمالي، بالتزامن مع توافد أعداد أخرى من المواطنين على المنتزهات العامة، خاصة حدائق أنطويادس والمنتزه.

وشهدت المناطق والقرى السياحية في الإسكندرية ومارينا والساحل الشمالي، ارتفاع نسبة الإشغالات في الشاليهات والفيلل، هربًا من حرارة الطقس والزحام في المدن الكبرى بالتزامن مع بداية موسم الصيف، إذ بلغ سعر تذكرة دخول زوار مارينا لغير مُلاك الوحدات من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه للفرد، وبلغ إيجار الشاليه في مارينا لليلة واحدة 2000 جنيه.

في الوقت نفسه تراوحت أسعار إيجار الشقق المصيفية في الإسكندرية بين 200 إلى 500 جنيه في الليلة الواحدة، كلٌ حسب موقعها من البحر وتوافر الخدمات بها وطبيعة المنطقة المتواجدة بها، إذ بدأت أسعار الإيجار في منطقة ميامي وشارع خالد بن الوليد بين 200 إلى 350 جنيها، فيما ارتفعت النسبة قليلاً في أسعار الإيجار بمناطق المنتزه والعصافرة وصولا إلى 400 جنيه في الليلة الواحدة.

وقال اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية: "إن نسبة الإقبال خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك وصلت إلى 100%، لافتًا إلى أن الإدارة لم تتلق إخطارات بتحرير مخالفات كبيرة ضد الشواطئ، بخلاف عدد من المخالفات البسيطة المتعلقة بالخدمات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الإدارة تعمل خلال أيام العيد على زيادة لجان التفتيش بالشواطئ لرصد أي مخالفات أو قيام مستأجري الشواطئ برفع الأسعار.