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السفارة المصرية توفر ملعب لتدريبات الأهلي في زامبيا

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السفارة المصرية توفر ملعب لتدريبات الأهلي في زامبيا السفارة المصرية توفر ملعب لتدريبات الأهلي في زامبيا

التحرير

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أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بالسفير رجائي نصر، السفير المصري في زامبيا، من أجل توفير ملعب مزود بإضاءة، ليؤدي عليه الفريق مرانه الأول بعد الوصول إلى لوساكا.

وقام السفير المصري بزامبيا بعرض أكثر من ملعب تتوافر به إضاءة على سيد عبد الحفيظ، لتتم المفاضلة بينها واختيار الأفضل.

ومن المقرر أن يصل الأهلي إلى زامبيا في الثانية ظهر الأربعاء المقبل، حيث يخلد اللاعبون للراحة، ثم يؤدي الفريق مرانه في المساء.

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ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زاناكو الزامبي، في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

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