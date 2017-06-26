إكرامي يغيب عن مران الأهلي بسبب زفاف شقيقته

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كتب :- أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أدى شريف إكرامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا منفردا، عصر اليوم الاثنين، بملعب مختار التتش بالجزيرة قبل انطلاق المران المسائي.

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وحصل إكرامي على إذن من الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري، بالغياب عن المران المسائي اليوم، نظرًا لإقامة حفل زفاف شقيقته على رمضان صبحي، لاعب الفريق السابق والمحترف بصفوف ستوك سيتي الإنجليزي، مساء اليوم.

وحرص إكرامي على الحضور إلى النادي عصر اليوم، لأداء التدريب منفردًا بملعب مختار التتش، لأنه لن يتمكن من المشاركة في المران المسائي.