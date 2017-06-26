اليوم.. الأهلي يبدأ الاستعداد لزاناكو

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيبدأ من اليوم الإثنين الاستعداد لمباراة زاناكو الزامبي المقررة السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أيوب أن الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، حصل على العديد من الفيديوهات لمباريات الفريق الزامبي، سواء في بطولة دوري الأبطال أو الدوري المحلي، من أجل دراستها بشكل جيد قبل المباراة التي تقام بمدينة لوساكا يوم السبت المقبل، لافتا إلى أن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة المشوار نحو التأهل لدور الثمانية.

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وأضاف المدرب العام للأهلي أن الجهاز الفني سيبدأ اليوم مشاهدة مباريات زاناكو، لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، مشيرا إلى لاعبي زاناكو يتميزون بالجرأة والسرعة في الهجوم، لافتا في الوقت نفسه إلى قدرة الأهلي على التعامل مع هذه الأمور وتحقيق الهدف المطلوب بالعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط.

وأكد أيوب أن التجربة التي قام بها الجهاز الفني بالاعتماد على اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في الدوري، خلال المباراتين الأخيرتين أمام سموحة وإنبي كانت مفيدة للغاية، وأصبح أمام الجهاز الفني مجموعة كبيرة من اللاعبين الجاهزين للمشاركة في المشوار الإفريقي.

وأشار المدرب العام للأهلي إلى أن الجهاز الفني سيعلن غدا قائمة مكونة من 23 لاعبا للسفر إلى زامبيا يوم الأربعاء، استعدادا للمباراة.