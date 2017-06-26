عمال بناء مترو يعثرون على أطلال منزل يرجع للعصور القديمة في روما

روما - (د ب أ):

عثر عمال بناء على أطلال منزل أثري بينما كانوا يحفرون نفقا لخط قطار تحت الأرض في العاصمة الإيطالية روما.

وقالت هيئة حماية الآثار التاريخية اليوم الاثنين إن أطلال المنزل الذي يرجع إلى القرن الثاني أو الثالث ميلاديا، من المحتمل أن يكون دمر جراء حريق.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم العثور فيها على إطار سقف خشبي محترق في روما.

وقال رئيس هيئة الآثار فرانشيسكو بروسبيريتي: " لقد أوقف الحريق الحياة في هذه الغرفة ".

وأضاف: " هذا يتيح لنا إمكانية تخيل ماهية الحياة في هذا الوقت بالتحديد".

وتحتوي أطلال المنزل الذي تم اكتشافه على هيكل عظمي لكلب من المحتمل أنه يكون قد نفق داخل الحريق. كما جرى العثور على فسيفساء وقطع أثاث.

وخلال بناء خط المترو الثالث في روما، يصادف العمال بانتظام اكتشافات أثرية، مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة العمل.​