الشائعات جعلتها ترتبط 3 مرات.. 10 معلومات حول شيماء سيف

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واحدة من أبرز الفنانات الكوميدينات على الساحة، جذبت الجمهور بخفة ظلها وتلقائيتها سواء في أدوارها الفنية أو تقديم بعض البرامج التليفزيونية، هي الفنانة شيماء سيف، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المعلومات عنها وعن محطاتها الفنية.

1- ولدت في 1 أغسطس عام 1988.

2- تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة.

3- بدأت كممثلة عام 2013، واشتهرت بتجسيد الأدوار الكوميدية.

4- ذاع صيتها بعد تقديمها برنامج "نفسنة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، عامي 2015 و2016، بالمشاركة مع الفنانانت انتصار وهيدي كريم وبدرية طلبة، وأثار انسحابها من البرنامج الجدل على "السوشيال ميديا" إذ اعتقد البعض أنه وقعت مشاجرة بين هيدي وشيماء أدت لانسحاب الأخيرة من البرنامج، الأمر الذي أنكرته الأخيرة عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" نافية وجود خلافات بينها ومذيعات البرنامج، الذي شهد أزمات عديدة بعد انسحابها منه.

5- في هذا العام حظت شيماء بتقديم برنامج "تلاتة في واحد" عبر فضائية "النهار"، والذي يتمثل في 3 برامج تقدم ببرنامج واحد تذيعهم شيماء أحدهم بمفردها والآخر يشاركها فيه ممثل يُدعى "مادي" والأخير تقدمه شيماء سيف بالمشاركة مع الفنانتين ليلى عز العرب ونشوى مصطفى.

6- أثارت شيماء الجدل بالحلقات التي تقدمها مع "مادي" على أساس أنه زوجها ويستضيفان من خلال البرنامج بعض النجوم وشركاء حياتهم، واعتقد البعض أنه زوجها بالفعل إلى أنها نفت ذلك من خلال حوارها مع الفنان بيومي فؤاد ببرنامجه "بيومي أفندي"، قائلة إنه ممثل يقوم بدور زوجها بالبرنامج فقط وأكدت على أنها ليست مرتبطة.

7- من أبرز أعمالها السينمائية: "تعويذة تو"، "القرموطي في أرض النار"، "آخر ديك في مصر"، "يوم للستات"، "يا تهدي يا تعدي"، و"الباب يفوت أمي".

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8- من الأعمال الدرامية المشاركة فيها: "سجن النسا"، "نيللي وشريهان"، "في الالالاند"، "السبع وصايا"، "آسيا"، و"صد رد"، وسببت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إحدى مشاهدها في المسلسل الأخيرة الذي قامت فيه بعلاقة عاطفية مع طفل، كونها تجسد دور فتاة تحلم بالارتباط بأي شخص حتى إن كان طفلا.

9- انتشرت حول شيماء شائعات ارتباطها بالممثل شيكو، بعض التقاطهما عدة صور سويا بأكثر من مناسبة جمعتهما، ونشرا الصور بموقع انستجرام، وكتبت على إحداها: "500 كيلو من الضحك".

10- كانت تنشر صور بكثرة مع مدير الإنتاج محمد كارتر، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وتسائل بعض متابعيها عن الشخص الذي يلازمها في أغلب صورها، وأمس الإثنين احتفلت "شيماء" بخطبتها وكارتر، بعد تقديمها إحدى عروض مسرحية "أهلا رمضان" على مسرح الهرم وهي تحيي الجمهور برفقة عدد من فريق العمل أبرزهم الفنان محمد رمضان وهنا الزاهد.