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"صحة الدقهلية": حملات مكثفة للمرور على المستشفيات.. وإحالة المتغيبين للتحقيق

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مصراوي Masrawy

"صحة الدقهلية": حملات مكثفة للمرور على المستشفيات.. وإحالة المتغيبين للتحقيق

06:21 م الإثنين 26 يونيو 2017

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ارتفاع نسبة الإشغال في "السخنة" ثاني أيام العيد

الدقهلية - رامي القناوي:
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، توجيه الجهاز الإشرافي لتكثيف المرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية؛ للتأكد من استعداد رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد مكي، على ضرورة التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، وتواجد الأطباء والتمريض طوال أيام عيد الفطر، مع تكثيف فرق المرور المفاجئ والمستمر طوال فترة العيد.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى رفع حالة الطوارئ وزيادة أعداد الفرق الطبية، والتنسيق مع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور هاني جميعة، رئيس المرفق بالدقهلية، ومستشفى التأمين الصحي والمستشفى الجامعي.

وقال مكي: إن الجهاز الإشرافي مر، اليوم، على مستشفيات المنصورة العام الجديد، والعام القديم، وطلخا المركزي، ورمد المنصورة، وشبراهور، والمقاطعة، والسنبلاوين، وشبراسندي، وتمى الأمديد وحميات المنصورة، والجمالية، والمنزلة، والمطرية، ومستشفى جمصة المركزي، وجرى التأكد من جاهزية جميع المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات

وأوضح وكيل الوزارة، أنحه تبين للجهاز الإشرافي وجود تغيب وانصراف لعدد من الأطباء والممرضين ببعض المستشفيات، وجرى تحويل المتغيبين إلى الشئون القانونية بالمديرية للتحقيق.

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