ارتفاع نسبة الإشغال في "السخنة" ثاني أيام العيد
ارتفاع نسبة الإشغال في "السخنة" ثاني أيام العيد
06:13 م الإثنين 26 يونيو 2017
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السويس - حسام الدين أحمد:
شهد ثاني أيام عيد الفطر المبارك، توافد مئات المصطافين من القاهرة ومحافظات شرق الدلتا على منطقة السخنة جنوب السويس، لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، والاستمتاع بمياه خليج السويس الدافئة.
وقال محمد جودة، مدير السياحة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: إن نسبة الإشغال ارتفعت ثاني يوم العيد من 85% إلى 90%، رغم ارتفاع أسعار حجز الغرف الفندقية والشاليهات مع بداية الموسم.
وأرجع جودة، ارتفاع الأسعار لرغبة أصحاب المنشآت السياحية تعويض فترة الركود التي ضرب السخنة خلال الأسابيع الستة الماضية؛ بسبب امتحانات الكليات وشهر رمضان.
وعلى الرغم من حرارة الطقس خلال ساعات النهار، إلا أن ذلك لم يمنع الأسر الوافدة ونزلاء الفنادق من التمتع بمياه السخنة، والخروج للشاطئ صباحًا.
وفي السياق ذاته، تتنافس القرى السياحية والمنتجعات في تقديم برامج ترفيهية وحفلات غنائية وفقرات استعراضية، كالتنورة، وعروض السمسمية للنزلاء خلال ساعات الليل.
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