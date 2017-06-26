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بالصور.. محافظ بني سويف يتفقد غرفة عمليات "الشرب والصرف الصحي"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بني سويف يتفقد غرفة عمليات "الشرب والصرف الصحي"

05:42 م الإثنين 26 يونيو 2017

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بني سويف - أحمد كامل:

تفقد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة سير العمل بها، وتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل مع أي قصور طارئ في الخدمة، وشكاوى الأهالي ببعض بالمناطق، ومتابعة العمل في كل المحطات والشبكات ومراكز الصيانة، وانتظام الورديات على مدار 24 ساعة.

وتفقد المحافظ معامل تحاليل عينات المياه والصرف، والتأكد من تواجد الكيميائيين والفنيين للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة، لاتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أية شكاوى، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

ووجه"حبيب" بتقديم تقرير يومي وإفادته شخصيا بكل المستجدات والمشكلات والشكاوى التي تم التعامل معها أو تلك التي تحتاج للتواصل مع الجهات والوزارات المعنية لسرعة حلها أو تقديم البدائل الفنية الممكنة.

ودعا محافظ بني سويف، جميع العاملين في مجال مشروعات الصرف الصحي بكل مراحل ومكونات هذا القطاع، للمشاركة والمساهمة الفاعلة في تنفيذ مشروع تعميم محطات الصرف الصحي بتكنولوجيا حديثة بنظام " "MBRبقرى وعزب ونجوع بني سويف، خاصة بعدما أثبتت تجربة محطة البساتين نجاحها الكبير، وبخاصة على مستويات النتائج والتنفيذ والتكلفة، ومساهمتها في حل مشكلة مزمنة عانت منها القرية لفترة طويلة.

وأكد "حبيب" خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش زيارته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروع المعالجة الثلاثية والذي نُفذ بالمشاركة المجتمعية يعد مشروعًا قوميًا، يحتاج لتكاتف الجميع لأنه يساهم في حل مشاكل صحية وبيئية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط في القرى.

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