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الكرملين: من المتوقع عقد لقاء بين بوتين وترامب على هامش قمة العشرين

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مصراوي Masrawy

الكرملين: من المتوقع عقد لقاء بين بوتين وترامب على هامش قمة العشرين

05:44 م الإثنين 26 يونيو 2017

الكرملين: من المتوقع عقد لقاء بين بوتين وترامب على هامش قمة العشرين

بوتين وترامب

موسكو - (د ب أ):

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أنه لايزال يتوقع عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد على هامش قمة العشرين المزمع عقدها يومي السابع والثامن من يوليو المقبل في هامبورج بألمانيا.

غير أنه لا يزال لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي لأول لقاء بين بوتين وترامب.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم:" هما موجودان في نفس الوقت في نفس المكان ونفس المحفل وبالتالي فإن احتمال اللقاء قائم بطريقة أو بأخرى ".

وفي رده على تقرير لوكالة أنباء اسوشيتدبرس الأمريكية حول وجود انقسام داخل الإدارة الأمريكية بشأن الجانب البروتوكولي للقاء، قال بيسكوف أنه طالما أن الأمر يتعلق بأول لقاء، فإن مسألة الجانب البروتوكولي ستكون ذات طابع ثانوي.

كانت وكالة أسوشيتدبرس ذكرت أن ترامب يرغب في عقد لقاء دولي مع بوتين بحضور وفدين كبيرين وكافة الإجراءات البروتوكولية المعتادة مع السماح للصحافة بتغطية جزء من اللقاء، فيما ترى وزارة الخارجية ومستشارو ترامب، أن يتم عقد لقاء عابر على نطاق أصغر.

وقال بيسكوف إن روسيا ترى أن أي شكل للقاء مقبول.

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