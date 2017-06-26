عودة مواعيد العمل بقطارات مترو الأنفاق إلى طبيعتها غدًا

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قال المهندس علي فضالي، رئيس جهاز تشغيل مترو الأنفاق، إن اليوم الإثنين، سيكون آخر أيام العمل بمواعيد شهر رمضان، والتىكان يبدأ التشغيل فيها الساعة 5.30 صباحًا، وينتهي في المحطات النهائية للخطوط الثلاثة، الثانية من صباح اليوم التالي.

وأكد «فضالي»، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه ابتداء من غدًا الثلاثاء سيعود العمل بجداول التشغيل الطبيعية المعمول بها في باقى أيام العام، والتي يبدأ التشغيل فيها الساعة 5.30 صباحًا، وينتهي في المحطات النهائية للخطوط الثلاثة، الواحدة من صباح اليوم التالي.

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يذكر أن حركة الخطوط الثلاثة في الأيام العادية تبدأ في الساعة 5.30 صباحًا، وآخر رحلة بالخطوط الثلاثة تقوم من محطات البداية الثانية عشرة منتصف الليل باستثناء الخط الأول تقوم آخر رحلة من محطات البداية به الساعة 11.40 مساء، ويلتقى قطار آخر رحلة بالخط الأول مع قطار آخر رحلة بالخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12.30 صباح اليوم التالي، ويلتقى آخر رحلة بالخط الثاني مع آخر رحلة بالخط الثالث بمحطة العتبة 12.25 صباح اليوم التالي.