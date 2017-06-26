أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

انتشال جثث 8 أطفال من بحيرة "الريان" في الفيوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انتشال جثث 8 أطفال من بحيرة "الريان" في الفيوم

04:58 م الإثنين 26 يونيو 2017

الفيوم- حسين فتحى:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية في الفيوم، اليوم الإثنين، جثث 8 أطفال ببحيرة وادى الريان في ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بالواقعة. وقال الدكتور عمرو سيد هيبة، مدير محميتي الريان وقارون، إن زائري منطقة البحيرات لم يلتزموا بتعليمات إدارة المحمية بمنع الغوض في المناطق المحرمة، التي يصل عمقها إلى حوالى 40 مترًا.

نقلت الإسعاف جثث المتوفين لمشرحة مستشفى أبشواى المركزي، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

انتشال جثث 8 أطفال من بحيرة الريان (1)

انتشال جثث 8 أطفال من بحيرة الريان (3)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية