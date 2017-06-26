انتشال جثث 8 أطفال من بحيرة "الريان" في الفيوم

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الفيوم- حسين فتحى:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية في الفيوم، اليوم الإثنين، جثث 8 أطفال ببحيرة وادى الريان في ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بالواقعة. وقال الدكتور عمرو سيد هيبة، مدير محميتي الريان وقارون، إن زائري منطقة البحيرات لم يلتزموا بتعليمات إدارة المحمية بمنع الغوض في المناطق المحرمة، التي يصل عمقها إلى حوالى 40 مترًا.

نقلت الإسعاف جثث المتوفين لمشرحة مستشفى أبشواى المركزي، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

