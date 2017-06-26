محافظ مطروح: نسبة الإشغال السياحي تتعدى حاجز 100% في ثاني أيام العيد

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كتب- محمد العمدة:

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الإثنين (ثاني أيام عيد الفطر) التوافد على الشواطئ والمتنزهات للاستمتاع بأوقاتهم بصحبة أسرهم وأصدقائهم.

وقال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن الشواطئ والمنتزهات والحدائق شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي والمصطافين في ثاني أيام عيد الفطر للاستمتاع بالشواطئ الخلابة الساحرة التي تتميز بها المحافظة، مضيفًا أن نسبة إشغال الفنادق والقرى السياحية بمرسي مطروح والساحل الشمالي وصلت إلى أكثر من 100%.

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وأكد محافظ مطروح، أنه أصدر توجيهاته لكافة الأجهزة بالمحافظة بمتابعة وتوفير كافة الخدمات لزائري ومصطافي المحافظة بالتنسيق بين مجلس مدينة مرسي مطروح والأجهزة الأمنية لظهور المحافظة بالشكل اللائق سياحيًا.

وأضاف المحافظ، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي شكاوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، متابعًا أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة بمراكزها الثمانية.

من ناحية أخرى عززت قوات الأمن من تواجدها أمس بمختلف المناطق الحيوية والتي شهدت ازدحامًا لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر.