أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ مطروح: نسبة الإشغال السياحي تتعدى حاجز 100% في ثاني أيام العيد

Google+ Print
محافظ مطروح: نسبة الإشغال السياحي تتعدى حاجز 100% في ثاني أيام العيد محافظ مطروح: نسبة الإشغال السياحي تتعدى حاجز 100% في ثاني أيام العيد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب- محمد العمدة:

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الإثنين (ثاني أيام عيد الفطر) التوافد على الشواطئ والمتنزهات للاستمتاع بأوقاتهم بصحبة أسرهم وأصدقائهم.

وقال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن الشواطئ والمنتزهات والحدائق شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي والمصطافين في ثاني أيام عيد الفطر للاستمتاع بالشواطئ الخلابة الساحرة التي تتميز بها المحافظة، مضيفًا أن نسبة إشغال الفنادق والقرى السياحية بمرسي مطروح والساحل الشمالي وصلت إلى أكثر من 100%.

شاهد أيضا

وأكد محافظ مطروح، أنه أصدر توجيهاته لكافة الأجهزة بالمحافظة بمتابعة وتوفير كافة الخدمات لزائري ومصطافي المحافظة بالتنسيق بين مجلس مدينة مرسي مطروح والأجهزة الأمنية لظهور المحافظة بالشكل اللائق سياحيًا.

وأضاف المحافظ، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي شكاوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، متابعًا أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة بمراكزها الثمانية.

من ناحية أخرى عززت قوات الأمن من تواجدها أمس بمختلف المناطق الحيوية والتي شهدت ازدحامًا لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)