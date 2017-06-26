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فيديو| «القومي للمرأة»: أغلب حالات التحرش بعيد الفطر من أطفال

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فيديو| «القومي للمرأة»: أغلب حالات التحرش بعيد الفطر من أطفال فيديو| «القومي للمرأة»: أغلب حالات التحرش بعيد الفطر من أطفال

التحرير

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قالت لبيب، عضو غرفة عمليات المركز القومي للمرأة، إن جميع حالات التحرش التي تلقتها غرفة العمليات في أول أيام العيد كانت لفظية من قبل أطفال دون السن.

أكدت شيرين، خلال لقائها على فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، أن غرفة العمليات ترصد على مدار الساعة أي حالات عنف أو أو إيذاء نفسي يقع على المرأة خلال احتفالات العيد، عبر الخط الساخن 15115 لتلقي الشكاوى.

وتابعت: "في حالة حدوث أي تعدي على امرأة يوفرون الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي لها"، موضحة أن الغرفة تلقت 9 استفسارات قانونية و3 اتصالات شكر من سيدات شعرن بالأمان لوجود غرفة عمليات لخدمتهم.

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وذكرت: "رصدنا بالأمس حالة تحرش لفظي في حديقة الفسطاط من طفل 11 سنة، وعندما تم مواجهته بأن هذا الفعل يعرضه للتساؤل القانوني دخل في نوبة بكاء".

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التحرير

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