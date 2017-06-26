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فيديو| مدير أمن الجيزة: «لكل اللي عاوز يفسد فرحة المصريين إحنا موجودين»

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فيديو| مدير أمن الجيزة: «لكل اللي عاوز يفسد فرحة المصريين إحنا موجودين» فيديو| مدير أمن الجيزة: «لكل اللي عاوز يفسد فرحة المصريين إحنا موجودين»

التحرير

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قال اللواء هشام عراقي، مدير أمن الجيزة، لكل من يحاول إفساد فرحة المصريين واحتفالهم بعيد الفطر، قائلا: "كل اللي عاوز يفسد على المصريين فرحتهم بالعيد، إحنا موجودين".

أضاف عراقي، خلال تصريحات لقناة "أون لايف"، اليوم الإثنين: "الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك تشمل تأمين المنشآت الهامة والحيوية، للسيطرة على كافة أرجاء قطاع أمن الجيزة".

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وتابع: "التواجد الأمني لردع كل من يحاول أو تسول له نفسه لعمل جريمة أو إرهاب المواطنين بالشوارع"، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع مثل هؤلاء بكل حزم وقوة.

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التحرير

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