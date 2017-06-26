بالصور.. المياه الجوفية تهدد طلاب مدرسة جزيرة الروضة بالمنيل

التحرير

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كشفت فاطمة الزهراء جمال الدين بكير خورشيد، حفيدة الخديو عباس حلمي الثاني، عن كارثة تهدد حياة طلاب مدرسة جزيرة الروضة الابتدائية، وذلك بسبب أعمال حفر العقار المجاور للمدرسة باستخدام الأدوات الثقيلة والضخمة، موضحة أن ذلك أدى إلى هبوط الأرض وخروج مياه كثيرة من باطن الأرض، الأمر الذى أحدث شروخا وتهالكا لجدران مبانى المدرسة، وكذلك العقار المملوك لها.

وأضافت حفيدة الخديو عباس حلمي الثانى لـ"التحرير"، أن منطقة جزيرة الروضة تقع وسط النيل، الأمر الذى يجعل من الأراضي الكائنة بالجزيرة لا تتحمل الحفر الغزير تحت الأرض، وبالتالي يترتب على أعمال الحفر الثقيلة خروج مياه جوفية تهدد العقارات المجاورة، مشيرة إلى أن المياه وصلت إلى ارتفاع أكثر من 2 متر وسط غياب تام من المسئولين سواء فى التربية والتعليم أو حي مصر القديمة.

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وأكدت أن الوضع أصبح يشكل خطورة بالغة على حياة الطلاب فى المدرسة، بعدما أحدثت تلك المياه تآكلا فى حمامات المدرسة وبعض الفصول، فضلاً عن وجود كهرباء متصلة على جدران المدرسة بأسلاك موضوعة بشكل عشوائي وقريبة من المياه.

وتابعت: أعمال الحفر وظهور المياه المستمر أديا أيضا إلى تشقق جدران المدرسة وبعض الأعمدة الرئيسية للمدرسة، فضلاً عن سقوط الدهانات، مناشدة المسئولين فى محافظة القاهرة أو حي مصر القديمة أو وزارة التربية والتعليم، ضرورة التدخل من أجل الحفاظ على حياة الطلاب وحياتها الشخصية.