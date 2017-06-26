إصابة 19 شخصًا في 6 حوادث سير بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 19 شخصًا في 6 حوادث مرورية، بالطرق الإقليمية، اليوم الإثنين، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفيي السويس العام والتأمين الصحي، ولم تسفر الحوادث عن أي حالات وفاة.

وقال مصدر أمني، بإدارة تأمين الطرق في تصريح صحفي، إن هذه الحوادث وقعت بطريقي "القطامية – السخنة"، و"السخنة - الزعفرانة"، بسبب السرعة الزائدة عن الحد المسموح به.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: "تنوعت الحوادث الست ما بين انقلاب المركبة، أو اصطدامها بالحاجز الأسمنتي أو الصخرية، خاصة بطريق الزعفرانة الفردي".

وفى السياق ذاته، أكد العميد محمد الدفراوي، مدير مرور السويس، أن رجال المرور منتشرين بالطرق السريعة، ونصبوا كمائن مرورية مع مراقبة السرعة بالرادار، لكن قائدي السيارات تجاوزوا السرعات المقررة، ما أسفر عن تلك الحوادث.

على جانب آخر تمكن رجال الإنقاذ البحري من انتشال شاب وطفل بعمر 3 سنوات، قبل غرقهما بشاطئ خاص في العين السخنة، وأجرى المسعفون الإسعافات الأولية اللازمة لهما على الشاطئ، وحالتهما مستقرة.