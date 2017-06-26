بالأرقام.. جهود بيت الزكاة في مساعدة المحتاجين (انفو جراف)

مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

تلقى بيت الزكاة والصدقات المصري، تبرعات تقدر بـ22 مليون جنيه، خلال شهر رمضان، بحسب تصريحات الدكتور صفوت النحاس الأمين العام لبيت الزكاة لمصراوي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السسيي عام 2014، قد أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف شيخ الأزهر.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات، على تلقي أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، ومساعدة المحتاجين في القرى والمناطق الأكثر فقرا.

ويستعرض مصراوي مجهودات بين الزكاة في التخفيف على المواطنين