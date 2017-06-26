أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالأرقام.. جهود بيت الزكاة في مساعدة المحتاجين (انفو جراف)

Google+ Print
بالأرقام.. جهود بيت الزكاة في مساعدة المحتاجين (انفو جراف) بالأرقام.. جهود بيت الزكاة في مساعدة المحتاجين (انفو جراف)

مصراوي Masrawy

بالأرقام.. جهود بيت الزكاة في مساعدة المحتاجين (انفو جراف)

04:42 م الإثنين 26 يونيو 2017

كتب- محمود مصطفى:

تلقى بيت الزكاة والصدقات المصري، تبرعات تقدر بـ22 مليون جنيه، خلال شهر رمضان، بحسب تصريحات الدكتور صفوت النحاس الأمين العام لبيت الزكاة لمصراوي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السسيي عام 2014، قد أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف شيخ الأزهر.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات، على تلقي أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، ومساعدة المحتاجين في القرى والمناطق الأكثر فقرا.

ويستعرض مصراوي مجهودات بين الزكاة في التخفيف على المواطنين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية