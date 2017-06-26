رسميًا.. فرانك دي بور مديرًا فنيًا لنادي كريستال بالاس

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أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع الهولندي فرانك دي بور، كمديرًا فنيًا للفريق، لمدة ثلاث مواسم، وذلك حسبما أفاد البالاس عبر موقعهم الرسمي.

وكان قد تقدم سام ألاردايس، صاحب الـ 62 عامًا، باستقالته من تدريب كريستال بالاس، بعد أيام من قيادته للفريق إلى النجاة من الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز «البريمير ليج»، عقب توليه المهمة في ديسمبر الماضي، خلفاً للمقال ألان بردو.

يذكر أن فرانك دي بور، صاحب الـ(47 عامًا)، تولى قيادة أياكس الهولندي خلال الفترة من 2010 إلى 2016، حقق خلالهم لقب الدوري الهولندي في 4 مواسم (2010–11، 2011–12، 2012–13، 2013–14)، ثم تولى إنتر الإيطالي قبل أن يُقال.