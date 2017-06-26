«الكيماوي دمرني» و«أتمنى الرجوع للحجاب».. أجرأ 10 تصريحات لبسمة وهبة

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مذيعة استطاعت لفت أنظار الجمهور منذ ظهورها على القناة الدينية "اقرأ" بالحجاب، وبعد خلعها إياه ما زالت تحتفظ بمكانتها لدى مشاهديها بجرأتها وسلاستها في حواراتها مع ضيوفها، هي الإعلامية بسمة وهبة.

وحلّت لأول مرة ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، أمس الأحد، الذي كانت تقدمه في شهر رمضان الماضي، وحاورها الفنان محمد فؤاد عبر فضائية "القاهرة والناس"، ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز تصريحاتها التي أدلت بها خلال الحلقة..

1- علاء عابد

تحدثت بسمة وهبة عن زوجها عضو مجلس النواب علاء عابد، قائلة: "الأصيل اللي في مرضي شفت منه كل خير"، وأشارت إلى أنها لا تجرؤ على استضافته أو محاورته على الهواء لأنه محنك سياسيا.

2- محمود بركة

صرّحت بسمة أنها تعرضت لعملية نصب من المنتج محمود بركة، قائلة: "أخدت عليه حكم وماتنفذش لأنه هربان، خاصة إني وانا بامضي معه عقد أحد البرامج أكدت على ثقتي فيه، وبالرغم من كده ماحصلتش على مستحقاتي المادية".

3- الحجاب

عبّرت بسمة عن أمنيتها في ارتداء الحجاب مرة ثانية، قائلة: "أمنية حياتي أرجع للحجاب مرة تانية، والحجاب صح وفرض"، وعقبت على سبب وقوف برنامجها بقناة "ten"، أنها قالت ذلك معبرة عن أمنيتها في الرجوع إلى الحجاب، خاصة أنها كانت تقصد الفتيات اللاتي يفكرن في تقليدها، وأضافت قائلة: "أنا اتظلمت.. وماعملتش حاجة.. أنا كنت باقول للفتيات اللي لابسة الحجاب ومهتزة ماتقلدنيش".

4- لبنان

كشفت بسمة عن سبب القبض عليها في لبنان قائلة: "كنت باصور في لبنان وقت مقتل الرئيس رفيق الحريري، وجاءت لجنة دورية خصيصا للتحقيق في مقتله وصممت أنا وفريق التصوير إننا نطلع أعالي جبال لبنان عشان الناس تتأكد إننا بنصور هناك، والمخرج قاللي إطلعي فوق الصور".

وتابعت قائلة: "فوجئت بفوج عسكري حاملين بنادق وعملوا حوالينا كردون أمني، وخدوا الكاميرات مننا ونزلونا في مكان تحت الأرض، وبعد التحقيقات تبين لهم أننا خارج الشبهات، وصممت إن العسكري اللي قبض عليا هو اللي يعتذرلي".

5- محمد فؤاد

برّرت بسمة وهبة سبب اختيارها محمد فؤاد لمحاورتها بآخر حلقات "شيخ الحارة"، قائلة: "واحد من الناس إبن بلد وجدع مطرب وفنان كل الطبقات وخاصة إن حلقتنا في أول أيام العيد عايزة كل الناس تفرح".

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6- حلقة تامر عبد المنعم

ردت بسمة على حديث "السوشيال ميديا" عنها بأنها بكت أثناء استضافتها للفنان تامر عبد المنعم نفاقاً للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعلّقت على ذلك قائلة: " عيطت لأني افتكرت قبل الثورة كنت في وضع اجتماعي ومادي أعلى مما أنا عليه حاليا، بالإضافة إني إنفصلت عن ناس عزاز عليا كتير وانفضوا من حولي".

7- مرض السرطان

نفت بسمة وهبة ما يشيعه البعض حول مرضها بالسرطان أنه عقوبة إلهية، وأضافت أن أسباب السرطان مخفية وغير معلومة حتى الآن ووصفته بتجربة "عصيبة"، وأرجعت سبب إصابتها به قائلة: "ممكن يكون من الحزن وباحاول أنسى أوجاع الرحلة اللي عيشتها، لأن الكيماوي دمرني لكني إنتصرت في النهاية"، ووجهت النصيحة لكل مريض سرطان بالتحمل والصبر ونصحت أسر المرضى بإدخال السعادة بقدر الإمكان بقلوب مرضاهم.

8- فاطمة ناعوت

أعربت بسمة عن ندمها في محاورة الكاتبة فاطمة ناعوت، قائلة: "ماعندهاش ثقافة الحوار ومتعنتة جدا، وبترفض النقاش في اللي بتقوله، بحيث إن اللي يخرج على لسانها لازم يبقى مسلمات، زي إنها قالت بأن القرآن الكريم به تناقضات مش عايزة حد يناقشها، ولو ناقشتها تطلب إلغاء الحلقة، لذا لم تعرض حلقتها وتم إلغاؤها".

9- يوسف الحسيني



أبرزت بسمة حزنها من الإعلامي يوسف الحسيني بسبب تحديد موعد لاستضافته بحلقة من حلقات "شيخ الحارة" وعدم التزامه بموعده، وتابعت: "مالتزمش بمعاده ولا اعتذر ولا رد على تليفونات"، لافتة إلى أنها لم تسامحه على ذلك.

10- أبناء بسمة وهبة

قالت بسمة إنها لم تترك أبناءها مع زوجها السابق يعيشون بالخارج عن قصد، كما يعتقد البعض، وأضافت قائلة: "باشغل نفسي يمكن باهرب إني أحن ليهم وطول الوقت باحس إني مش عازة أفكر، لأني باتعب نفسيا وأوحش شيء إن الأم تعيش وأولادها بعيد عنها"، مشيرة إلى أنها ما زالت تفتقدهم بشدة.