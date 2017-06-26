بطعنات في البطن والصدر.. قتل شقيقين والدهما "يوم العيد" في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

كشفت مديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة في واقعة قتل شقيقين والدهما في أول أيام العيد، باستخدام أسلحة بيضاء.

كان بلاغ قد ورد لقسم شرطة ثانٍ من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى الإسماعيلية العام، بوصول "ص.خ.م"، سائق مقيم في "العرايشية مصر"، جثة هامدة، إثر التعدى عليه من نجليه.

وأشارت تحريات المباحث، إلى حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وزوجته "ش.م.م"، ربة منزل مقيمة بذات العنوان، لزواجه من أخرى عرفيًا، تطورت إلى تشابك بالأيدي، تعدى على إثرها عليها بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" كانت بحوزته، محدثاً إصابتها بجروح وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم.

وأضافت التحريات أن اعتداء الزوج على الزوجة أثار حفيظة نجليه "ك" و"م"، عاملان ، فانتزع الأول المطواه من يد والده، واستلّ الأخير سكينًا من المطبخ، وطعناه محدثين به إصابات عبارة عن جروح قطعية بالصدر والبطن والفخذ، أودت بحياته، ولاذا بالفرار.

ضبطت وحدة مباحث القسم المتهمين، وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما جرى ضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة ملطخة بالدماء داخل غرفة نوم.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف الواقعة وملابساتها.