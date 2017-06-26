وفاة مسجون داخل مستشفى بني سويف العام

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لفظ مسجون، اليوم الاثنين، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بني سويف العام، عقب نقله من السجن المركزي، بعد شعوره بحالة إعياء شديدة داخل السجن.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي، بشعور مسجون يدعى "عاطف م.ك" ، 50 سنة، عامل مقيم منطقة البشري بمدينة بنى سويف، ومحبوس احتياطيًا في القضية رقم 4343 جنح قسم بني سويف لسنة 2017 بحالة إعياء شديدة، وبإستئذان النيابة العامة تم نقل المسجون إلى مستشفى بني سويف العام العام، ودخوله إلى غرفة العناية المركزة وتوفى في الحال.

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تبين من توقيع الكشف الطبي على المسجون، أنه يعاني من ضعف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كما تبين من سؤال نجل المتوفي إن والده يعاني من ضعف في عضلة القلب، والسكر، ونفى الشبهة الجنائية في الوفاة ولم يتهم أحدًا.