"الإسكندرية" تعلن زيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع خلال أيام العيد

الإسكندرية - محمد عامر:

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، زيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع على مستوى الأحياء، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد "سلطان" في تصريح له، اليوم الإثنين، على رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئي بالمحافظة، بمتابعة أعمال شركة "نهضة مصر"، وتكثيف دوريات المراقبة، وتوحيد منظومة العمل على مدار ٢٤ ساعة، لرفع مستوى النظافة في جميع المناطق وخاصة المناطق التي عليها إقبال من الزوار والتي بها أكبر تجمعات سكنية، فضلًا عن الاهتمام برفع مستوي النظافة بالكورنيش والحدائق العامة والأماكن السياحية والأثرية.

ووجه "سلطان" إدارة الرصد البيئي بحصر شامل لجميع البؤر الموجود بها القمامة على مستوى المدينة، ووضع حلول عاجلة لها خلال أيام العيد وتكثيف العمل بها، وزيادة التركيز في رفع القمامة من المناطق الشعبية، من خلال عمل حملات مستمرة ﻹزالة القمامة بها، مؤكدًا ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بأهمية النظافة بالتعاون بين كل الجهات.

وأشار سلطان إلى ضرورة أن تظهر الإسكندرية في أبهي صورها أمام أهلها وزوارها، وأن يشعر المواطن بالتغيير بوجود حركة غير عادية في الشارع بكثافة، من خلال تضافر جهود الجميع، مؤكدًا أنه سيتابع بنفسه مستوى النظافة، وسيقوم بعمل جولات ميدانية مفاجأة للتأكد على الطبيعة من معدل الرفع ومدى رضى المواطنين عن ذلك.