أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"القومي للمرأة": 13 "معاكسة" خلال أول أيام العيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"القومي للمرأة": 13 "معاكسة" خلال أول أيام العيد

03:29 م الإثنين 26 يونيو 2017

المكتب رصد 13 حالة لفظي "معاكسات"

كتبت - هاجر حسني:

قال المجلس القومي للمرأة، إنه لم يستقبل خلال يوم العيد الأول أي شكوى عن أي حالة تحرش جسدى بمحافظة القاهرة.

وأضاف بيان المجلس، اليوم الإثنين، أن المكتب رصد 13 حالة تحرش لفظي "معاكسات" لم ترقي لوصفها حالة تحرش بحديقة الفسطاط وذلك خلال قيام محامو المكتب بالمتابعة الميدانية والمرور على بعض أماكن التجمعات بمحافظة القاهرة ميدان التحرير وكورنيش النيل وحديقة الطفل ومنطقة وسط البلد والملك الصالح.

وأرجع المجلس عدم رصد الحالات إلى التواجد الأمني المكثف لقوات الأمن ومكافحة العنف ضد المرأة بشوارع العاصمة بجانب وعى السيدات بحقوقهن ووجود مساندة قانونية لهن في حالة التعرض للتحرش وذلك من خلال المجلس القومي للمرأة بالإضافة الى دور وسائل الإعلام في ايصال الرسالة المنوط بها في مكافحة تلك الظاهرة التي في طريقها إلى الزوال.

وأشار إلى أنه تم رصد 22 حالة تحرش بمحافظة الجيزة وتحرير محاضر بالحالات بحديقة الحيوان.

كما تم التنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لمتابعة حالات التحرش والعنف في مختلف المناطق بمحافظة القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف خلال أيام عيد الفطر، بحسب البيان.
.
ومن ناحية اخرى استقبل مكتب شكاوى المرأة على الرقم المختصر 15115 شكاوى من بعض السيدات في موضوعات مختلفة، وقدم محامو المكتب المشورة والتوجيه.

وتتلقى غرفة عمليات المجلس الشكاوى على الأرقام 15115 _ 01007525600، وعبر البريد الإلكتروني omb.office@yahoo.com

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. مصراوي يرصد مظاهر احتفال المواطنين بأول وثانى أيام عيد الفطر

    بالصور.. مصراوي يرصد مظاهر احتفال المواطنين بأول وثانى أيام عيد الفطر

    أخبار
  • مركزحقوقى: 31 حالة تحرش لفظى وجسدى فى أول أيام العيد

    مركزحقوقى: 31 حالة تحرش لفظى وجسدى فى أول أيام العيد

    أخبار
  • راكبة تشادية تضع مولودها على رحلة بنجامينا قبل هبوطها مطار القاهرة

    راكبة تشادية تضع مولودها على رحلة بنجامينا قبل هبوطها مطار القاهرة

    أخبار
  • إقبال متوسط على المتحف المصري في أول أيام العيد

    إقبال متوسط على المتحف المصري في أول أيام العيد

    أخبار

إعلان

3cf3ad9537.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

في بيان رسمي.. عمرو وردة يوضح حقيقة اتهامه بالتحرش

في بيان رسمي.. عمرو وردة يوضح حقيقة اتهامه بالتحرش

حلم المونديال.. تحرش «وردة» يخرجه من حسابات كوبر أمام أوغندا

حلم المونديال.. تحرش «وردة» يخرجه من حسابات كوبر أمام أوغندا

علي جمعة: رغم الزحمة.. التاريخ لم يشهد تحرش في الحج

علي جمعة: رغم الزحمة.. التاريخ لم يشهد تحرش في الحج