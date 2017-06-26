"القومي للمرأة": 13 "معاكسة" خلال أول أيام العيد

كتبت - هاجر حسني:

قال المجلس القومي للمرأة، إنه لم يستقبل خلال يوم العيد الأول أي شكوى عن أي حالة تحرش جسدى بمحافظة القاهرة.

وأضاف بيان المجلس، اليوم الإثنين، أن المكتب رصد 13 حالة تحرش لفظي "معاكسات" لم ترقي لوصفها حالة تحرش بحديقة الفسطاط وذلك خلال قيام محامو المكتب بالمتابعة الميدانية والمرور على بعض أماكن التجمعات بمحافظة القاهرة ميدان التحرير وكورنيش النيل وحديقة الطفل ومنطقة وسط البلد والملك الصالح.

وأرجع المجلس عدم رصد الحالات إلى التواجد الأمني المكثف لقوات الأمن ومكافحة العنف ضد المرأة بشوارع العاصمة بجانب وعى السيدات بحقوقهن ووجود مساندة قانونية لهن في حالة التعرض للتحرش وذلك من خلال المجلس القومي للمرأة بالإضافة الى دور وسائل الإعلام في ايصال الرسالة المنوط بها في مكافحة تلك الظاهرة التي في طريقها إلى الزوال.

وأشار إلى أنه تم رصد 22 حالة تحرش بمحافظة الجيزة وتحرير محاضر بالحالات بحديقة الحيوان.

كما تم التنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لمتابعة حالات التحرش والعنف في مختلف المناطق بمحافظة القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف خلال أيام عيد الفطر، بحسب البيان.

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ومن ناحية اخرى استقبل مكتب شكاوى المرأة على الرقم المختصر 15115 شكاوى من بعض السيدات في موضوعات مختلفة، وقدم محامو المكتب المشورة والتوجيه.

وتتلقى غرفة عمليات المجلس الشكاوى على الأرقام 15115 _ 01007525600، وعبر البريد الإلكتروني omb.office@yahoo.com