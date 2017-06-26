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«تريزيجيه» يقترب من الرحيل عن أندرلخت

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«تريزيجيه» يقترب من الرحيل عن أندرلخت «تريزيجيه» يقترب من الرحيل عن أندرلخت

التحرير

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كشفت تقارير صحفية بلجيكية، أن محمود حسن «تريزيجيه»، لاعب فريق أندرلخت البلجيكي، والمنتخب الوطني، في طريقه للرحيل عن فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «ديرنييه إر» البلجيكية، أن تريزيجيه يقترب من الإنتقال إلى صفوف فريق قاسم باشا، صاحب المركز التاسع في الدوري التركي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند في التعاقد بشراءه نهائيا بعد انتهاء الإعارة.

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وأوضحت الصحيفة أن تألق تريزيجيه مع فريق موسكورن البلجيكي، الذي لعب له الموسم الماضي على سبيل الإعارة، لم يكن كافيًا لإستمراره مع أندرلخت.

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التحرير

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