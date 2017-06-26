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من كورال الكنيسة إلى التمثيل بمكالمة من «الزعيم».. 16 معلومة عن نيكول سابا

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لم يكن الفن بالنسبة لها سوى هواية تمارسها في أوقات الفراغ، واقتصرت موهبتها في الغناء على الترتيل بالكنيسة، وسرعان ما برزت موهبتها من خلال اشتراكها بفرقة "الفور كاتس"، إلى أن ابتسم لها الحظ وفتحت لها الشهرة ذراعيها بتأشيرة من الزعيم عادل إمام، لتصبح خلال وقت وجيز واحدة من نجمات التمثيل في والوطن العربي.

نيكول-سابا-1

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 16 معلومة عن الفنانة اللبنانية نيكول سابا..

1- اسمها بالكامل نيكول جون سابا.

2- مواليد 26 يونيو 1974، أي أنها تبلغ من العمر 43 عامًا.

3- والدها متوفى منذ فترة وكان يعمل في مجال تجارة السيارات وكثير السفر، لذا لم تقضِ معه مدة كبيرة من حياتها، ولها أخت وحيدة تكبرها تُدعى "نادين".

4- كانت متفوقة دراسيا، ومُرتلة في كورال الكنيسة بلبنان أثناء فترة طفولتها.

5- رحلتها مع الفن بدأت بظهورها كـ"موديل" في كليب أغنية "عيني" للفنانين هشام عباس وحميد الشاعري، عام 1997.

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6- بدأت مشوارها الفني الحقيقي من خلال الانضمام إلى فرقة "فور كاتس" لمؤسسها غسان الرحباني، وأصدرت مع الفرقة ألبومين هما "تيك تيك"، عام 1998، و"ليل نهار" عام 2000.

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7- قالت في لقاء تليفزيوني إن سر نجاح فرقة "الفور كاتس" تمثل في ارتداء الزي العصري والمزيكا الحديثة التي لاءمت الشباب في ذلك الوقت، لافتة إلى أن انتقال الفرقة لعمل حفلات في مصر حقق لها شهرة واسعة، كانت سببًا في دخولها عالم التمثيل.

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8- روت "نيكول" في لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة "الحياة 1"، تفاصيل مشاركتها بفيلم "التجربة الدنماركية"، مع الزعيم عادل إمام، حيث هاتفها الأخير بنفسه في يوم 5 يناير 2003، وعرض عليها المشاركة في الفيلم، ولم تصدق في البداية أنه عادل إمام، ولم تتأكد إلا بعد سفرها إلى مصر ومقابلتها إياه.

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9- بررت سبب اختيار الزعيم لها للمشاركة في فيلم "التجربة الدنماركية" رغم أنها لم يسبق لها التمثيل، بأن المواصفات التي طلبها الفنان عادل إمام في الممثلة انطبقت عليها من حيث الشعر الأصفر والجمال الأوروبي الذي يفي بطبيعة الشخصية الدنماركية.

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10- أوضحت أنها ظلت لثلاثة أعوام ترفض المشاركة في أي عمل سينمائي بعد نجاح فيلم "التجربة الدنماركية"، وذلك عملًا بنصيحة "الزعيم" الذي طالبها بالحفاظ على نجاحها وعدم المشاركة في أي عمل أقل جودة.

11- ثاني أعمالها كان مع المخرج رامي إمام في فيلم "تمن دستة أشرار"، بطولة الراحل خالد صالح، ومحمد رجب، وياسمين عبد العزيز، ثم توالت الأعمال السينمائية تباعًا منها: "قصة الحي الشعبي، ليلة البيبي دول، السفاح، بابا، سمير أبو النيل، هاتولي راجل".

12- من أشهر أعمالها التليفزيونية: "عصابة بابا وماما، نور مريم، الكبير أوي، فرق توقيت، ألف ليلة وليلة، نصيبي وقسمتك".

13- أصدرت عددًا من الأغاني مثل: "مش وقت كلام، قررت أفرح، براحتي، أنا طبعي كده، باحبك أوي، يا شاغلني بيك".

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14- ارتبطت بعلاقة حب امتدت لعشر سنوات مع الممثل اللبناني يوسف الخال، لكنهما انفصلا بسبب مشاركتها بفيلم التجربة الدنماركية، إلى أن عادا من جديد وقررا الارتباط الرسمي والزواج الكنسي فتزوجا في عام 2011، ورُزقا بابنتهما "نيكول" عام 2013.

15- تحرص على إخفاء ابنتها عن الأضواء، لدرجة أنها تمنع التصوير في عيد ميلادها، معللة ذلك بأنه شأنها الخاص وليس لأحد حق التدخل فيه، وأنه مجرد "فضول" غير مبرر، على حد قولها في برنامج "100 سؤال" مع راغدة شلهوب.

16- اعترفت بخضوعها لثلاث عمليات تجميل، منها عملية في الأنف.

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