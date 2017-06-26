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«فولفو» تراهن على الإصدارات «الهجين» في السوق العالمي

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«فولفو» تراهن على الإصدارات «الهجين» في السوق العالمي «فولفو» تراهن على الإصدارات «الهجين» في السوق العالمي

التحرير

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كشفت شركة "فولفو" عن جزء من خططها التسويقية للنصف الثاني من العام الجاري، وأكدت أنها ستولي اهتمامًا أكبر للإصدارات الكهربائية والهجين.

وبحسب صحيفة "إنديان تايمز" الهندية، فإن الشركة السويدية ستقوم بتنشيط إصداراتها الكهربائية والهجين في العديد من الأسواق العالمية العملاقة، وهو الأمر الذي يأتي كجزء أصيل من سياساتها الإنتاجية والتسويقية المعتمدة للنصف الثاني من 2017.

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وتنوي "فولفو" إقرار نسخة "هجين" من كل إصداراتها الموجودة في العديد من الأسواق العالمية الكبرى، مشيرة إلى أن السوق الهندي الواسع سيكون أول المستقبلين لتلك الخطة التسويقية.

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