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«سانج يونج» تستبدل «Q200» بنسخة جديدة من «ريختون»

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«سانج يونج» تستبدل «Q200» بنسخة جديدة من «ريختون» «سانج يونج» تستبدل «Q200» بنسخة جديدة من «ريختون»

التحرير

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تختبر شركة "سانج يونج" الكورية النسخة الجديدة كليًا من سيارتها "ريختون"، والتي تنوي إصدارها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "إنديان أوتو بلوج" المتخصص في السيارات، فإن الشركة الكورية تعكف في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة قبيل الإصدار الرسمي لـ"ريختون" الجديدة كليًا، والتي من المتوقع أن تُطرح في الأسواق العالمية بحلول عام 2018.

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وتنوي شركة "سانج يونج" استبدال سيارتها البيك الشهيرة "Q200" بالنسخة الجديدة من "ريختون"، وذلك بعدما تعرضت الأولى لانتقادات واسعة على مستوى الأداء الفني.

 

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التحرير

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