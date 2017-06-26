أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ضاحي خلفان: الربيع العربي القادم بقيادة السيسي وسلمان وبن زايد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضاحي خلفان: الربيع العربي القادم بقيادة وسلمان وبن زايد

02:52 م الإثنين 26 يونيو 2017

ضاحي خلفان: الربيع العربي القادم بقيادة السيسي وسلمان وبن زايد

كتبت- رنا أسامة:

قال الفريق ضاحى خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إن الربيع العربي القادم سيأتي بقيادة ثلاثة من أكبر قيادات المِنطقة، وهم العاهل السعودي والرئيس المصري وولي عهد أبو ظبي، وسيكون هدفه "خدمة الإنسان وحفظ الأمن".

وكتب خلفان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الربيع العربي القادم يقوده ثلاثة خادم الحرمين الشريفين والرئيس عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد".

1

وأضاف: "سيكون ربيعًا في خدمة الإنسان.. وفي حفظ الأمن للأوطان وفي التقدم والرقي عظيم الشأن".

2

وتابع: "الثلاثة صمدوا في وجهه تحدي خطير، وأفشلوا مخطط كان كفيلا بهدم قلاع الأمة الحصينة".

3

ووّجه رسالة إلى من لديهم عقدة من اسم المملكة العربية ، قائلًا: "هذا الاسم سيظل بإذن الله تعالى خالدًا إلى الأبد رغم أنف من يبغض اسم السعودية".

4

ووصف النائب السابق لشرطة دبي سياسة دولة قطر، بأنها سياسة "ربيع عِبري"، في تغريدة سابقة على تويتر.

5

وانتقد خلفان ثورات الربيع العربي، الجمعة الماضي، واصفًا إياها بأنها "ربيع التشرد". واعتبر أن "ثورات الربيع العربي تحولت إلى سبب في تشرد الشعوب العربية وانتشار المخيمات واللاجئين، بعدما انتشرت الجماعات المتطرفة في الدول العربية مثل سوريا وغيرها".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أبو الغيط يهنيء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره وليا لعهد السعودية

    أبو الغيط يهنيء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره وليا لعهد السعودية

    أخبار
  • الأناضول: أردوغان وسلمان يتشاوران بشأن أزمة قطر في قمة العشرين

    الأناضول: أردوغان وسلمان يتشاوران بشأن أزمة قطر في قمة العشرين

    أخبار
  • خبراء يحللون صعود بن سلمان لولاية العهد في السعودية

    خبراء يحللون صعود بن سلمان لولاية العهد في السعودية

    أخبار
  • أبرز خمس تحديات يواجهها محمد بن سلمان

    أبرز خمس تحديات يواجهها محمد بن سلمان

    أخبار

إعلان

dd150de825.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية