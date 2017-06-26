ضاحي خلفان: الربيع العربي القادم بقيادة السيسي وسلمان وبن زايد

كتبت- رنا أسامة:

قال الفريق ضاحى خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إن الربيع العربي القادم سيأتي بقيادة ثلاثة من أكبر قيادات المِنطقة، وهم العاهل السعودي والرئيس المصري وولي عهد أبو ظبي، وسيكون هدفه "خدمة الإنسان وحفظ الأمن".

وكتب خلفان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الربيع العربي القادم يقوده ثلاثة خادم الحرمين الشريفين والرئيس عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف: "سيكون ربيعًا في خدمة الإنسان.. وفي حفظ الأمن للأوطان وفي التقدم والرقي عظيم الشأن".

وتابع: "الثلاثة صمدوا في وجهه تحدي خطير، وأفشلوا مخطط كان كفيلا بهدم قلاع الأمة الحصينة".

ووّجه رسالة إلى من لديهم عقدة من اسم المملكة العربية السعودية، قائلًا: "هذا الاسم سيظل بإذن الله تعالى خالدًا إلى الأبد رغم أنف من يبغض اسم السعودية".

ووصف النائب السابق لشرطة دبي سياسة دولة قطر، بأنها سياسة "ربيع عِبري"، في تغريدة سابقة على تويتر.

وانتقد خلفان ثورات الربيع العربي، الجمعة الماضي، واصفًا إياها بأنها "ربيع التشرد". واعتبر أن "ثورات الربيع العربي تحولت إلى سبب في تشرد الشعوب العربية وانتشار المخيمات واللاجئين، بعدما انتشرت الجماعات المتطرفة في الدول العربية مثل سوريا وغيرها".