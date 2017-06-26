تيريزا ماي توقع اتفاقًا لتشكيل حكومة مع الحزب المحافظ الأيرلندي الشمالي

(أ ف ب):

وقّعت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اتفاقا، الاثنين، لتشكيل حكومة مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا على انتخابات تشريعية فقدت خلالها الغالبية المطلقة التي كانت تملكها في مجلس العموم.

وصرح متحدث باسم الحكومة لوكالة فرانس برس "تم توقيع اتفاق".

وكانت ماي التي منيت بخسارة فادحة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت اليها في 8 يونيو لتعزيز موقفها قبل بدء مفاوضات بريكست، بحاجة لدعم الحزب الوحدوي الديمقراطي لتشكيل حكومة.

ولم يعد حزبها المحافظ يملك سوى 317 مقعدا من أصل 650 ما يضعه في موقف ضعيف يمكن أن يتعرض فيه لرفض مشروعه او للتصويت بسحب الثقة.

في المقابل، لا يملك الحزب الوحدوي الديموقراطي سوى عشرة مقاعد.

وأعلنت أرلين فوستر زعيمة الحزب الاثنين أن الاتفاق ينص على حصول ايرلندا الشمالية عل مليار جنيه استرليني إضافي (1,1 مليار يورو) في السنتين المقبلتين.

وتابعت فوستر أن هذا المبلغ "سيعزز الاقتصاد والاستثمار في البنى التحتية الجديدة وفي قطاعي التعليم والصحة".