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حديقة حيوان الزقازيق تستقبل 3500 زائر

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حديقة حيوان الزقازيق تستقبل 3500 زائر حديقة حيوان الزقازيق تستقبل 3500 زائر

التحرير

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قال أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إن الحديقة استقبلت 3500 زائر خلال اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن أغلب الزائرين من أهل القرى والأرياف.
 
وأشار لطفي، في تصريح خاص لـ«التحرير» اليوم الاثنين، إلى أن إدارة الحديقة وفرت كل وسائل الراحة للزائرين خلال الاحتفالات، ولم يتم رصد أي حالات نظرا لتواجد أفراد الشرطة وانتشارهم في جميع مناطق الحديقة.
 
 وكانت حديقة حيوان الزقازيق، استعدت لاحتفالات عيد الفطر المبارك، باستقبال ثلاثة أنواع من الحيوانات «الأميو»، و«أبو شوك»، و«الإيل الأوربي».

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