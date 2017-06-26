«تسلق جبال العالم» و«كرمه السيسى» .. 7 معلومات عن المُغامر «عمر سمرة»

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قصة الشاب المصرى "عمر سمرة" عن طريق فيديوجراف تحت اسم "نماذج مصرية مُشرفة".

وأكد مركز المعلومات، أن ذلك إيمانًا بأن الإلهام من العوامل الأساسية للنجاح مع وجود القدوة التي نقتدي بها في حياتنا، تم إنتاج مجموعة من الفيديوهات تحت مسمي "نماذج مصرية مشرفة" سيتم عرضها تباعاً علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحتوي علي نماذج مصرية كثيرة لها بصماتها في المجالات المختلفة، ونماذج يحتذي بها بهدف تشجيع وتحفيز الشباب على إطلاق طاقتهم الإبداعية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل هذه النماذج التي سيتم عرضها هي جزء صغير من قائمة طويلة لمصريين أبهروا العالم بإنجازاتهم التي تدعو للفخر.

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ورصدت «التحرير» 7 معلومات عن المُغامر المصرى «عمر سمرة» مواليد أغسطس عام 1978 وهى: -

- أول مصرى يصعد إلى قمة جبل إفرست فى مايو عام 2007

- أول مصرى يصعد 7 قمم عالمية فى قارات العالم عام 2013

- فاز فى ديسمبر من عام 2013، بمسابقة "آكس بولو للفضاء الخارجى" والتى شارك فيها 112 متسابقًا من جميع أنحاء العالم.

- وصل إلى القطب الجنوبى فى ديسمبر عام 2014 والقطب الشمالي فى أبريل عام 2015 ورفع العلم المصري بهما.

- تم اختياره سفيرًا للنوايا الحسنة للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى سبتمبر من عام 2016.

- تم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى المؤتمر الوطني للشباب ديسمبر من عام 2016، كأحد النماذج المُشرفة للوطن.

- أول متسلق فى العالم ينجح فى وضع قدميه على قمة ثلاث جبال فى قارة "انتاركتيكا" فى يناير 2017.