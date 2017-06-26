الزمالك ينقل مرانه إلى بتروسبورت

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قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي أجوستو إيناسيو، نقل مران الفريق المقرر إقامته في السابعة مساء اليوم، من ملعب حلمي زامورا إلى ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، على أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب المران بأحد الفنادق القريبة من الاستاد.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، في السابعة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج الأهلي بلقبها قبل نهايتها بـ4 أسابيع.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 60 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز المركز الثامن برصيد 42 نقطة.