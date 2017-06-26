بالأرقام.. «صلاح» يتفوق على ثلاثي ليفربول

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تعاقده مع الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق روما الإيطالي، مقابل مبلغ مالي وصل إلى 39 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد إلى 5 سنوات، يتلقى خلالهم صلاح أجرًا أسبوعيًا يقدر بـ90 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الأغلى في تاريخ العرب وتاريخ قلعة الريدز، وليكون العربي الثالث مع الليفر بعد الثنائي المغربي نبيل الزهر وأسامة السعيدي.

صلاح ظهر بشكل متقطع ومتباعد مع تشيلسي تحت قيادة جوزيه مورينيو، ثم ذهب لفيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة في موسم 2014-2015، وسجل 9 أهداف في 26 مباراة، ليجذب أنظار روما، ليعار للذئاب لمدة موسم، ثم ينضم بشكل دائم للجيلاروسي في أغسطس الماضي مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

وقدم صلاح نجاحًا مذهلآ في روما خلال الموسم الماضي، ووصفه لوتشيانو سباليتي مديره الفني في ذلك الوقت، بأنه «لا يمكن الاستغناء عنه» في شهر مارس، ثم في الشهر الماضي وبالتحديد عقب الفوز على ميلان (4-1)، خرج من جديد سباليتي وقال « صلاح لاعب استثنائي وأفضل لاعب دربته في مسيرتي ».

وأحرز الفرعون المصري 15 هدفًا مع روما هذا الموسم في الكالتشيو، ليأخذ المركز الـ 11 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، كما تمكن الدولي المصري من صناعة 11 هدفًا، ليكون ثاني أكثر اللاعبين صنعًا للأهداف خلف خوسيه كاليخون، جناح نابولي صاحب الـ(12) أسيست، كما أن نجم الجيلاروسي خلق 71 فرصة محققه لزملاءه بالفريق.

وتشير الأرقام إلى أن محمد صلاح يتفوق على ثلاثي ليفربول «البرازيليين روبرتو فيرمينو وفيليب كوتينيو، والسنغالي ساديو ماني» خلال مباريات الدوري «البريميرليج - الكالتشيو» منذ أغسطس 2015، وفيما يلي نستعرض تلك الأرقام:

محمد صلاح

- عدد دقائق اللعب: 5.226 دقيقة.

- الأهداف: 29 هدفًا.

- صناعة الأهداف: 17 هدفًا.

- تسجيل الأهداف وصناعة الأهداف: 46 هدفًا.

- معدل تسجيل أو صناعة الأهداف بالدقائق: 113.6 دقيقة.

روبرتو فيرمينو

- عدد دقائق اللعب: 5.051 دقيقة.

- الأهداف: 21 هدفًا.

- صناعة الأهداف: 14 هدفًا.

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- تسجيل الأهداف وصناعة الأهداف: 35 هدفًا.

- معدل تسجيل أو صناعة الأهداف بالدقائق: 144.3 دقيقة.

فيليب كوتينيو

- عدد دقائق اللعب: 4.250 دقيقة.

- الأهداف: 21 هدفًا.

- صناعة الأهداف: 12 هدفًا.

- تسجيل الأهداف وصناعة الأهداف: 33 هدفًا.

- معدل تسجيل أو صناعة الأهداف بالدقائق: 128.8 دقيقة.

ساديو ماني

- عدد دقائق اللعب: 4.856 دقيقة.

- الأهداف: 24 هدفًا.

- صناعة الأهداف: 11 هدفًا.

- تسجيل الأهداف وصناعة الأهداف: 35 هدفًا.

- معدل تسجيل أو صناعة الأهداف بالدقائق: 138.7 دقيقة.