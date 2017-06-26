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نائب يطالب الحكومة بفرض التسعيرة الجبرية قبل إجراءات يوليو

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مصراوي Masrawy

نائب يطالب بفرض التسعيرة الجبرية قبل إجراءات يوليو

02:26 م الإثنين 26 يونيو 2017

نائب يطالب الحكومة بفرض التسعيرة الجبرية قبل إجراءات يوليو

كتب - أحمد على:

تقدم النائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل، موجه إلى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، وفرض التسعيرة الجبرية، والتصدي لجشع التجار، قبل تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح .

وقال "عبد العظيم" في بيان صحفي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد انحيازه للفقراء والبسطاء، بإصداره حزمة من القرارات المهمة وزيادة المعاشات ورفع قيمة البطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيها، ما يوفر حماية حقيقية للفقراء والبسطاء من الشعب المصري.

وحذر عبد العظيم من استغلال التجار الجشعين الوضع ليرفعوا الأسعار بعد قرارات الرئيس وانحيازه للغلابة، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بضبط الأسواق وفرض التسعيرة الجبرية والتصدي لجشع التجار. 

وتوقع عبد العظيم حدوث ارتباك في الاسواق مطلع الشهر القادم واستغلال التجار زيادات المعاشات والعلاوات الاستثنائية وعلاوة الغلاء لزيادة الأسعار، قائلا: الرئيس اتخذ هذه القرارات ‏لإنقاذ الطبقة الوسطي والمعدومة والفلاحين، وأرسل رسالة قوية لكل من يتاجر بأقوات الناس، وأطالب بزيادة الحماية الاجتماعية برفع الدعم تماما عن القادرين، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه رفع الأسعار.

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