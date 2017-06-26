الغرف السياحة: نسبة الاشغال ترتفع لـ90٪ في القاهرة وشرم والغردقة

كتب- مصطفى المنشاوي

قال كريم محسن رئيس اتحاد الغرف السياحية إن نسبة الاشغالات في القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ارتفعت لنحو 90% خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد محسن، أن المنتجعات السياحية بجنوب سيناء تشهد إقبالا كبيرا من السائحين الذين فضلوا قضاء عطلة إجازة عيد الفطر المبارك بها، مشيرا إلى أن إدارات الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ تسابقت على تقديم أفضل ما العروض "برامج ترفيه"" خلال الاحتفال بأول ايام عيد الفطر المبارك لزوارهم.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف السياحية في تصريح خاص لمصراوي، أن الغردقة والقاهرة كان لهم النصيب الأكبر في نسبة الإشغالات خلال عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن نسبة الإشغالات في دهب ارتفعت إلي 85% - وفق قوله.

وقال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن نسبة الحجوزات في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، تتخطى الـ 90 % خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وأرجع السبب وراء زيادة الحركة إلى إدارة الحملة الدعائية الدولية بطريقة علمية مدروسة.

وأضاف الدميري في تصريح خاص لـ"مصراوي": السياحة العربية حققت أعلى معدلات خلال فترة الأعياد، وزادت نسبة الأقبال من قبل السعوديين والكويتيين مقارنة بالعام الماضي، متوقعا زيادة كبيرة في حركة الطيران إلى مصر بدءًا من موسم الشتاء القادم.

ولفت رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أن الغردقة تشهد تدفقا ملحوظا من بعض الدول خلال الموسم الصيفي الحالي مثل "بولندا، والإنجليز، والألمان"، مضيفًا أن شرم الشيخ مازالت تعاني من قلة نسبة التدفق السياحي خلال الفترة الحالية.

كانت هيئة تنشيط السياحة، أطلقت حملة ترويجية من خلال 13 قناة تليفزيونية محلية وعربية، تبعتها حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.