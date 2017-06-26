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إحالة 54 من العاملين بمستشفى دمياط العام للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 54 من العاملين بمستشفى دمياط العام للتحقيق

02:15 م الإثنين 26 يونيو 2017

إحالة 54 من العاملين بمستشفى دمياط العام للتحقيق

الوكيل

دمياط – محمد إبراهيم:

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، 54 من العاملين من أطباء وإداريين بمستشفى دمياط العام لمديرية الشئون الصحية للتحقيق، في ثاني أيام عيد الفطر، وذلك لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية.

ورصدت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة خلال مرورها على مديريات الخدمات والمستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة للوقوف على الانضباط الإداري بها، وبعد الإطلاع على دفاتر الحضور والانصراف، لوحظ انصراف عدد كبير من العاملين بمستشفى دمياط العام دون إذن مسبق.

من جانبه، تفقد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزاره الصحة بدمياط، مستشفى كفر سعد المركزي في حضور ضياء داود مدير عام إدارة المستشفيات، واستمع للمرضى وآرائهم خاصه في قسم الكلي، وأوصى سريعًا بتلبية احتياجات المريض، كما تفقد عددًا من الحضانات والأقسام الأخرى، مؤكدًا أنه سيحيل أي موظف مقصر أو متغيب عن العمل للتحقيق.

الخطيب

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