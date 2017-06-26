إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال باشتباه تسمم في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه تسمم غذائي، اليوم الإثنين، إثر تناولهم وجبتي رنجة ومكرونة بقرية الشناوية في مركز ناصر.

واستقبل مستشفى بني سويف العام، 6 أشخاص بينهم 3 أطفال مصابين بأعراض تسمم وهم: "أحمد حامد عبد الله، 42 سنة، وزوجته سحر نادي عبد الستار 37 سنة، ونجله هشام، 12 سنة، حبية، 3 سنوات، ملك 5 سنوات، حامد، 15 سنة"، وأقروا بتناولهم وجبتي رنجة ومكرونة شعروا بعدها بإعياء شديد ومغص وإسهال.

من جانبه أكد الدكتور هاني همام، مدير مستشفى بني سويف العام، أن جميع الحالات التي استقبلتها المستشفى باشتباه تسمم غذائي تلقت الاسعافات الأولية وحالتهم العامة مستقرة.

وأشار مدير المستشفى العام إلى خروج أحمد حامد عبد الله، 42 سنة، وزوجته سحر نادي عبد الستار 37 سنة، ونجلهم الأكبر حامد، لتحسن حالتهم الصحية، بينما وُضع الأطفال الثلاث تحت الملاحظة الطبية لحين تحسن حالتهم.