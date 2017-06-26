بالصور.. إقبال مئات المواطنين على شواطئ بورسعيد في ثاني أيام العيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إقبال مئات المواطنين عليها، لقضاء إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، هروبًا من الارتفاع الشديد بدرجة الحرارة.

وانتشر بائعو البالونات وألعاب الأطفال والحلوى على الشاطئ، وتسابقت "الكافيهات" في جذب المواطنين إليها من خلال إذاعة الأغاني عبر "الدي جي" بجانب ألعاب الأطفال، في ظل أجواء من البهجة والمرح، وتواجد مكثف لرجال الشرطة وسيارات الإسعاف بعدة نقاط بطول الشاطئ.

من جانبه قال طارق عثمان، مدير الشاطئ، في تصريحات صحفية، إنهم زودوا كل شواطئ المحافظة بوسائل الإنقاذ اللازمة التى تعمل على تأمين المصطافين بجانب الدفع بمنقذين ومشرفين على أعلى مستوى، وتدريبهم على أعمال الإنقاذ من خلال الاتحاد المصرى للغوص، بالإضافة وضع "الرايات" الدالة على حالة البحر.

وأكد مدير الشاطئ وجود سيارات إسعاف بطول الشاطئ بها مسعف متخصص وأدوات الإسعاف السريعة، وأسطوانة أكسجين.