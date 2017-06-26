جنوب أفريقيا تحظر بيع الدجاج الحي لوقف انتشار أنفلونزا الطيور

جوهانسبرج - (د ب أ):

ذكرت متحدثة باسم وزارة الزراعة في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، إن السلطات قد فرضت حظرا على بيع الدجاج الحي في أنحاء البلاد، لوقف انتشار سلالة "إتش 5 إن 8" شديدة العدوى، المسببة لمرض أنفلونزا الطيور، وذلك رغم عدم إصابة أي إنسان.

وقالت بوميكازي مولابو لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إنه لم يتم اكتشاف المرض حتى الأن إلا في مزرعة واحدة بإقليم مبومالانجا شمالي البلاد.

وقد تم عزل المزرعة وحصر الحيوانات المتضررة.

وأشارت مولابو إلى أنه قد تم حظر بيع الدجاج الحي حتى الثامن من يوليو المقبل، "كإجراء احترازي".

وقالت المتحدثة "إن جميع الدجاج في الاسواق التجارية (بجنوب أفريقيا)، آمن للاستهلاك"، مضيفة أن جنوب أفريقيا تواصل تصدير منتجات الدواجن بعد إطلاع شركائها التجاريين على تفشي سلالة "إتش 5 إن 8".

وأوضحت مولابو أن المرض لم يصب أي إنسان، على الرغم من أنه من الممكن أن يؤثر على الاشخاص الذين يعملون مع أعداد كبيرة من الدجاج الحي.

وقالت وزارة الزراعة إن المرض الفيروسي "يمكن أن يصيب أنواعا كثيرة من الطيور، وهو شديد العدوى، ويوجد بشكل طبيعي في كثير من الطيور، ومن الممكن أن ينتقل عن طريق الاتصال بالحيوانات المصابة، أو عن طريق تناول الأغذية أو المياه الملوثة".