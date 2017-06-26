لتفادي آثار فضيحتها.. «فولكس فاجن» تغير سياستها الإنتاجية

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وضعت شركة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة أسس المرحلة المقبلة لعملية تسويق سياراتها على مستوى الأسواق العالمية، للتعافي من آثار أزمة الانبعاثات التي لحقت بها خلال العام الماضي.

ووفقًا لشبكة "بلومبيرج" الأمريكية، فإن الشركة الألمانية العملاقة المالكة للعديد من العلامات التجارية لشركات السيارات على مستوى العالم، لا تزال تعاني آثار فضيحة معدلات الانبعاثات في إصداراتها التي تعمل بوقود الديزل، مشيرة إلى أنها تعكف في الوقت الحالي على وضع خطة تسويقية لانتشال مبيعاتها من المعدلات المنخفضة.

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وتعاني الشركة من انخفاض واضح في معدل مبيعات سياراتها خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي استلزم قيامها بمجموعة من الخطوات، جاء على رأسها تغيير النمط السائد لعمليات الإنتاج واستهداف شرائح جديدة من الأسواق العالمية.