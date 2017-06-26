عامل يتحرش بسيدة بالإسكندرية.. ووالدها يفارق الحياة من "الصدمة"

الإسكندرية - محمد عامر

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على عامل، اليوم الاثنين، لتحرشه بسيدة داخل مول تجاري وسط المدينة، فيما لقى والدها مصرعه متأثراً بإصابته بغيبوبة سكر عقب الواقعة.

كان قسم شرطة محرم بك قد تلقى بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بضبط شخص حال تحرشه بإحدى الفتيات داخل مول كارفور التجاري دائرة القسم.

على اثر ذلك انتقل فريق من ضباط القسم لموقع البلاغ وتم التقابل مع المُبلغة المدعوة "ر ع ا"، 37 عامًا، موظفة، مقيمة دائرة قسم شرطة الجمرك.

وأشارت إلى انه حال تواجد السيدة بالمول، تحرش بها المدعو "م ر م"، 31 عامًا، عامل، مقيم شارع دار عيسي دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

جرى ضبط العامل بمعرفة الأمن الإداري للمول، وأثناء ذلك حضر والدها المدعو "ع ا ع"، 64 عام، بالمعاش، مقيم بذات العنوان، وعند علمه بالواقعة أصيب بغيبوبة سكر وسقط مغشياً عليه، جرى نقله لمستشفي الشرطة على اثرها، وعند توقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته.

كٌلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.