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وفاة سجين بعد نقله لمستشفى بني سويف العام

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مصراوي Masrawy

وفاة سجين بعد نقله لمستشفى بني سويف العام

01:02 م الإثنين 26 يونيو 2017

وفاة سجين بعد نقله لمستشفى بني سويف العام

وفاة سجين

بني سويف ــ أحمد كامل:

توفى مسجون في مستشفى بنى سويف العام، اليوم الإثنين، عقب نقله من السجن المركزي، لشعوره بحالة إعياء شديدة داخل السجن.

تلقى اللواء عادل التونسي، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين، مدير البحث الجنائي، بشعور مسجون يدعى "عاطف.م.ك" ، 50 عامًا، عامل مقيم بمنطقة البشرى في بنى سويف، محبوس احتياطيًا في القضية رقم 4343 جنح قسم بني سويف لسنة 2017 بحالة إعياء شديدة.

نقلت سيارات الإسعاف المسجون إلى مستشفى بنى سويف العام، وحُجز بغرفة العناية المركزة وتوفي في الحال.

وأكد التقرير الطبي الخاص بالمتوفى، أنه يعاني من ضعف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية في وفاته.

وقال نجل المتوفى إنه والده يعاني من ضعف في عضلة القلب والإصابة بمرض السكري، نافيًا الشبهة الجنائية في الوفاة ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

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