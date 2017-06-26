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استخراج هاتف محمول من أمعاء مسجون بالمنيا

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استخراج هاتف محمول من أمعاء مسجون بالمنيا استخراج هاتف محمول من أمعاء مسجون بالمنيا

التحرير

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تمكن فريق طبي داخل مستشفى المنيا العام، من إخراج هاتف محمول من داخل أمعاء مسجون، أخفاه لتوصيله إلى أحد زملائه.

كانت أجهزة الأمن في المنيا، تلقت إخطارًا من إدارة السجن، بقيام محمد أ 18 عامًا، المحبوس على ذمة قضية إتجار بالمخدرات، بوضع هاتف محمول في كيس بلاستيك شفاف، ووضعه داخل فتحة الشرج، إلا أن الهاتف وصل إلي القولون وأستقر لمدة 5 أيام، فحدثت له مضاعفات صحية.

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باستدعاء طبيب السجن الدكتور هاني أسحق، مفتش وموثق صحة مركز و بندر المنيا، والتواصل مع النيابة العامة، تم نقل المسجون إلى مستشفي المنيا العام، وعمل أشعة عادية وتبين وجود الهاتف، وبعرض المسجون على الدكتور أكرم إسحق أخصائي الجراحة بالمستشفي، تم تخدير المسجون في تواجد طبيب السجن وتم عمل فحص شرجي تحت مخدر عام واستخراج الهاتف المحمول.

وبسؤاله قرر أنه تلقى تهديدًا من سجين آخر، في حال عدم تمكنه من إيصال الهاتف المحمول له داخل محبسه، وأن الجهاز وصل إليه خلال جلسة محاكمته في المحكمة.

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التحرير

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