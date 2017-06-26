سرقة خاتم شعار الجمهورية الخاص بنيابة جنوب المنيا

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سرق مجهولون خاتم شعار الجهورية الخاص بنيابة جنوب المنيا الكلية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بسرقة خاتم شعار الجمهورية الخاص بنيابة جنوب المنيا الكلية، وعلى الفور انتقل فريق من إدارة البحث الجنائي إلى محل الواقعة بالطابق الثاني داخل مبنى مجمع المحاكم لرفه آثار البصمات وبيان عما إذا كان يوجد آثار عنف أو تلفيات من عدمه.

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وتحرر عن الواقعة المحض رقم 7503 لسنة 2017 إداري قسم شرطة المنيا، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها، وطلب كل من شعبان موسى، وعصام عبد العليم، لجلسة تحقيق عاجلة بسكرتارية المستشار الحامي العام لنيابات جنوب.