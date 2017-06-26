الأوقاف: أجهضنا محاولات سيطرة السلفيين على ساحات العيد ولم نعاقب برهامي

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مفتشي الضبطية القضائية تمكنوا من إجهاض محاولات السلفيين السيطرة على ساحات عيد الفطر المبارك

واعتمدت وزارة الأوقاف، 5020 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى الجمهورية، وخصصت الخطبة عن " العيد..آدابه وضوابط الفرحة فيه"

وأوضح "طايع" في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الاثنين، أن غرفة عمليات متابعة ساحات صلاة العيد تمكنت من تحرير 5 مخالفات بمحافظة القليوبية بسبب إقامة ساحات مخالفة، بعيدة عن التي اعتمدتها الوزارة.

وتابع رئيس القطاع الديني: الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، تجاوز الوقت المحدد لخطبة العيد بالإسكندرية بـ20 دقيقة، ولم يتم اتخاذ إجراء ضده لأن التجاوز للمرة الأولى لا يُعد مخالفة، وتم تحرير محاضر بمنطقة الجمرك لإقامة ثلاث ساحات بالمخالفة، وإرسال أئمة من الوزارة لأداء الصلاة بهم، لافتا إلى أنه تم إلغاء صلاة العيد بأحد الساحات بحي فلمنج بالمحافظة نفسها بعد إقامتها بالمخالفة.

وقال رئيس القطاع الديني، إن بعض الأهالي أقاموا ساحة مخالفة بالقاهرة، وتم السيطرة عليها تماما، وتم إلغاء تصريح لخطيب مكافأة بمديرية القاهرة، بسبب تخلفه عن أداء خطبة العيد.