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شفت تحرش": توفيق أوضاع المبادرة لعودة العمل الميدانى"

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مصراوي Masrawy

شفت ": توفيق أوضاع المبادرة لعودة العمل الميدانى"

12:39 م الإثنين 26 يونيو 2017

كتبت - هاجر حسني:

قالت هالة مصطفى، منسقة مبادرة شفت تحرش، إن المبادرة في انتظار توفيق أوضاعها طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد وكذلك تقنين أوضاع المتطوعين والحصول على الموافقات الأمنية حتى تعود المبادرة للعمل ميدانيًا في العيد مرة أخرى.

وأضافت مصطفى لمصراوي، اليوم الإثنين، أن المبادرة أطلقت حملة "شارك" إليكترونيًا العام الماضي، ترصد من خلالها شكاوى المواطنين سواء بالتعرض أو رصد حالات التحرش.

وأشارت مصطفى أن صفحة المباردة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تتلقى الشكاوى من خلال الرسائل الخاصة ثم تُعيد تجميعها مرة أخرى في نهاية أيام العيد وتُصدر بيانًا بها، قائلة إن الاستجابات التي شهدتها الحملة لم تكن كبيرة.

وتابعت أن الشكاوى التي تلقتها الحملة المبادرة، أول أيام العيد أمس، كانت ضعيفة جدًا مخالفصا لما هو متعارف عليه من وجود حالات تحرش كبيرة خلال أول أيام العيد.

وكان الرئيس عبد الفتاح ، صادق الشهر الماضي، على قانون الجمعيات الأهلية، المعني بتنظيم عمل الكيانات العاملة في المجتمع المدني.

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مصراوي Masrawy

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