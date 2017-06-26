لايبزيج يطلب مبلغ ضخم للاستغناء عن نجمه لليفربول

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ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الإثنين، نقلآ عن صحفية بيلد الألمانية، أن نادي لايبزيج طلب نظيره ليفربول بدفع 70 مليون جنيه إسترليني، للاستغناء عن نجمه الغيني نابي كيتا.

وسجل الدولي الغيني صاحب الـ22 عامًا 8 أهداف، وصنع مثلهم هذا الموسم، رفقة لايبزيج في 30 مباراة لعبها بالدوري الألماني والكأس، ليساعد لايبزيج في احتلال وصافة البوندسليجا خلف بايرن ميونخ.

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ويأتي لاعب لايبزيج، نابي كيتا، في مقدمة اللاعبين الذين يرغب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول في التعاقد معهم، حيث أن الغيني يعد من أبرز لاعبي خط الوسط حاليا في ألمانيا.