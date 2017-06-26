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جوارديولا يسعى للتعاقد مع «4 ظهراء» مقابل 110 مليون إسترليني

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جوارديولا يسعى للتعاقد مع «4 ظهراء» مقابل 110 مليون إسترليني جوارديولا يسعى للتعاقد مع «4 ظهراء» مقابل 110 مليون إسترليني

التحرير

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ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الإثنين، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يسعى لتدعيم خط دفاع الفريق بالتعاقد مع 4 ظهراء، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأضافت الصحيفة أن جواريدولا يجهز 110 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الرباعي، كايل ووكر من توتنهام هوتسبير، وداني ألفيس من يوفنتوس الإيطالي، وريان برتراند من ساوثهامتون، وبينجامين ميندي من صفوف موناكو الفرنسي.

وتابعت ديلي ستار، بأن صفقة ووكر صاحب الـ27 عامًا، جوارديولا متمسك بها، والصفقة قاربت على الإنتهاء، لكن رئيس توتنهام دانيل ليفي يرغب في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني، بينما السيتي يرون أن اللاعب يمكن التوقيع معه مقابل 40 مليون فقط، وأكدت الصحيفة أكد ان كلا الناديين سيصلان لحل وسط، ينتقل ووكر للسيتي مقابل 45 مليون إٍسترليني.

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وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة ريان برتراند صاحب الـ 27 عامًا ستكلف السيتي نحو 25 مليون جنيه إسترليني، فيما سيكلف الدولي الفرنسي بينجامين ميندي خزائن السيتي 395 مليون جنيه إسترليني.

الجدير بالذكر أن جواريدولا استغنى خدمات الثلاث (الأرجنتيني بابلو زاباليتا، والفرنسيان بكاري سانيا وجايلي كليشي).

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التحرير

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